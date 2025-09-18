Trabzonlu şehitlerin isimleri 18 ilçedeki okullarda yaşayacak

Trabzon'un ilçelerinde şehitlerin isimlerinin verildiği 18 okuldaki kütüphanenin toplu açılışı yapıldı.

Trabzonlular Federasyonunca "Her İlçeye Bir Kütüphane" sloganıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince yaklaşık 3 ay önce yapımına başlanan 18 kütüphanenin açılışı için Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzon'un 18 ilçesinde eş zamanlı olarak açılışı yapılan kütüphanelerle yalnızca bilgiye değil, birlikte yaşama kültürüne ve ortak değerlere de büyük bir yatırım yapıldığını dile getirerek, "Bu özel törenin tüm ilçelerimizle aynı anda gerçekleştirilmesi bizlere dayanışmanın, ortak heyecanın ve birlikte inşa edilen bir geleceğin en güzel örneğini sunuyor." dedi.

Trabzonlular Federasyonuna ve emeği geçenlere teşekkür eden Gülay, Trabzonlu şehitlerin isimlerinin kütüphanelerde yaşatılacağına işaret ederek, "Vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarımızın adı, artık kitapla, bilgiyle, gelecek nesillerin umutlarıyla birlikte yaşayacak. Bu uygulama şehitlerimizin isminin bu kütüphaneler sayesinde çocuklarımıza aktarılmasında da önemli bir vazifeye hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Dursun Çağlayan, Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz ve yönetim kurulu üyelerinin 3 ay gibi kısa bir zamanda Trabzon'da kütüphaneleri oluşturarak açmak için çalıştıklarını söyledi.

Çağlayan, Trabzon ve Trabzonlular için destek verenlere teşekkür ederek, "Gençlerimizin ufkunu açacak, eğitim katkısı yapacak kitapların üstüne kitap koyandan yüz bin sefer Allah razı olsun." dedi.

Trabzonlular Federasyonu Başkanı Öksüz de 18 şehidin bu topraklar için canını ve kanını feda ettiğini belirterek, onların aziz hatıralarını yaşatabilmek için 18 ilçede kütüphane yaptıklarını söyledi.

Kütüphanelerin oluşturulma süreci hakkında bilgi veren Öksüz, Trabzon'a hayırlı olmasını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın da konuştuğu programda, kütüphanelerin yer aldığı video gösterildi.