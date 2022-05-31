Trabzonlu Kore gazisi Sabri Aydın hayatını kaybetti - Haberler

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Trabzonlu Kore gazisi Sabri Aydın hayatını kaybetti

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzonlu Kore gazisi Sabri Aydın hayatını kaybetti

Trabzon'da yaşayan Kore gazisi Sabri Aydın, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Trabzon'da yaşayan Kore gazisi Sabri Aydın, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Ortahisar ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Kore gazisi Sabri Aydın, bir süre önce rahatsızlanınca yakınları tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın'ın cenazesi, Kozluca Mahallesi'nde bulunan Kozluca Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Beş çocuk babası Aydın'ın, 3 gün önce de eşinin vefat ettiği öğrenildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Sabri Aydın Trabzon Aydın Kore Güncel Haberler

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