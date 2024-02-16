Trabzonlu Kadın Askerlere Bere Ördü

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Reyhan Kahveci'nin ördüğü bereler, Hakkari'de görevli jandarma personeline ulaştırıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Maçka ilçesine bağlı Kırantaş Mahallesi'nde ikamet eden Reyhan Kahveci, Hakkari'de görev yapan askerler için 10 bere ördü.

Kahveci'nin gönderdiği el emeği göz nuru bereler, kentte görev yapan jandarma personeline dağıtıldı.

Jandarma personeli, Kahveci'ye desteğinden dolayı teşekkür etti.