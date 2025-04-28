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Trabzonlu Balıkçı İlk Defa Gördüğü Cüce Balaban Kuşunu Kayda Aldı

Trabzonlu Balıkçı İlk Defa Gördüğü Cüce Balaban Kuşunu Kayda Aldı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir balıkçı, Faroz Balıkçı Limanı'nda ilk kez gördüğü cüce balaban kuşunu cep telefonuyla kayda aldı. Uzmanlar, bu kuş türünün Karadeniz kıyısında nadir görüldüğünü belirtiyor.

İlk kez gördü, cep telefonu ile kayda aldı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Faroz Balıkçı Limanı'nda bir balıkçı ilk kez gördüğü Cüce balaban kuşunu cep telefonu ile kayda aldı.

Göçmen bir kuş olan balıkçıl cüce balaban kuşunu limandaki kayığının üzerinde gören Trabzonlu balıkçı ilk kez gördüğü balığı cep telefonu ile görüntüledi. Kuşun hareketsiz şekilde kaçmadan durduğu gören Trabzonlu balıkçı o anları kayda alırken "Bu nasıl bir kuştur böyle ya. Bu nasıl bir şey böyle. Fıstık. Sen nasıl bir şeysin böyle" diyerek kuşa seslendi.

Öte yandan uzmanlar, balıkçıl bir kuş olan cüce balaban kuşunun ilkbahar dönüşü Kuzey'e göçtüğünü ve bir kısmının da ülkemizde kalarak yaşamının sürdüreceğini belirterek yaygın bir kuş türü olmasın rağmen Karadeniz kıyısında nadir görüldüğünü ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Güncel
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