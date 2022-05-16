Trabzon yerel basında Altay galibiyetinin yankıları - Haberler

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Trabzon yerel basında Altay galibiyetinin yankıları

AA - Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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Trabzon yerel basında Altay galibiyetinin yankıları

Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Altay'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

İSTANBUL (AA) - Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Altay'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Şampiyon Olimpiyat'ta coştu" başlığıyla yer verdiği haberini, son sayfasında "İstanbul İstanbul olalı hiç görmedi böyle güzel", "Kutlamalarıyla dünyayı kendini hayran bırakan Trabzonspor şovunu olimpiyatta da sürdürdü" başlıklarıyla okuyucularına duyurdu.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi de ön ve arka sayfasının tamamında hem galibiyet sonrası sevinç hem de şampiyonluk kupasıyla olan fotoğrafları kullanarak, "Alemin kralı Trabzon", "Akyazı'dan sonra İstanbul'da da bordo-mavi şov", "Gururluyuz, mutluyuz... Çünkü alnımızın teri ile şampiyonuz" değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'de Sonnokta gazetesi de ön ve arka sayfasının tamamında "Bir İstanbul masalı" başlığıyla, bordo-mavili takımın kupalı sevinç fotoğraflarını okurlarıyla paylaştı.

Karadeniz gazetesi, "Şaampiyoonnn" başlığıyla ön sayfasına taşıdığı galibiyet haberinde, son sayfasında bordo-mavili takım ve taraftarların sevinç fotoğraflarına yer vererek "İşte şampiyon işte taraftar." ifadesini kullandı.

Taka gazetesi de ilk sayfasında "İkinci İstanbul kuşatması", son sayfasında da "Olimpiyat'ta şampiyonluk coşkusu" başlıklarını kullanarak, bordo-mavili takımın kupalı sevinç fotoğraflarına yer verdi.

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

Trabzonspor, İstanbul, Trabzon, Altay, Güncel, Haberler

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