İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor

Trabzon ve Rize'de Filistin İçin Protesto Gösterisi

Trabzon ve Rize'de Filistin İçin Protesto Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon ve Rize'de, ABD Başkanı Trump'ın Filistin'i zorla yerinden etme planı protesto edildi. Katılımcılar, İsrail'in saldırılarını kınadı ve Filistin halkının mücadelesine destek verdi.

Trabzon ve Rize'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi.

Ortahisar ilçesindeki??????? İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ABD ve İsrail karşıtı pankartlar açtı, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Abdulkadir Yılmaz, İsrail'in 7 Ekim sonrası insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı tüm kararlara rağmen İsrail'in hukuk tanımadığını savunan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Halklar meydanlarda siyonist barbarlığını protesto ederken, ABD ve Batı dünyası işgalcileri silah ve para ile desteklemeye devam etmektedir. Gazze'yi satın almaktan, ABD'nin yetkisine almaktan bahseden Trump, Ortadoğu'yu binlerce kilometre öteden dizayn etmeye çalışmaktadır. Fakat bilmelidir ki Filistin halkı asla teslim olmayacaktır. Filistinlileri Gazze'den sürme hayali kuranlara sesleniyoruz, Gazze dün de Filistin'indi, bugün de Filistinlilerindir, yarın da Filistinlilerin olacaktır."

Rize

Rize'de çeşitli siyasi parti temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, burada yaptığı açıklamada, Filistinlilerin yaşadığı baskı, katliam ve soykırımların her yıl arttığını belirtti.

İsrail'in son dönemdeki saldırılarında on binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran Deniz, "Filistin, Filistinlilerindir. Filistin halkının karşılaştığı bu duruma sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır. Filistin halkını savunmak, hangi inanç ve düşünceden olursa olsun herkesin görevidir. Çünkü Gazze'de insanlık katledilmektedir. Gazze konusu kimsenin politik rüyalarının malzemesi olamaz." diye konuştu.

Protestoya Saadet Partisi Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar ve Zafer Partisi Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman da katıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
img

Kazandığı para öyle böyle değil
img

Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler
img

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
Aileler dikkat: Türkiye'de her 4 çocuktan 1'inde bu problem var

Aileler dikkat: Türkiye'de her 4 çocuktan 1'inde bu problem var
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı

Emekli ve asgari ücretliyi isyan ettiren adisyon

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.