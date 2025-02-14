Trabzon ve Rize'de Filistin İçin Protesto Gösterisi

Trabzon ve Rize'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi.

Ortahisar ilçesindeki??????? İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ABD ve İsrail karşıtı pankartlar açtı, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Abdulkadir Yılmaz, İsrail'in 7 Ekim sonrası insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı tüm kararlara rağmen İsrail'in hukuk tanımadığını savunan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Halklar meydanlarda siyonist barbarlığını protesto ederken, ABD ve Batı dünyası işgalcileri silah ve para ile desteklemeye devam etmektedir. Gazze'yi satın almaktan, ABD'nin yetkisine almaktan bahseden Trump, Ortadoğu'yu binlerce kilometre öteden dizayn etmeye çalışmaktadır. Fakat bilmelidir ki Filistin halkı asla teslim olmayacaktır. Filistinlileri Gazze'den sürme hayali kuranlara sesleniyoruz, Gazze dün de Filistin'indi, bugün de Filistinlilerindir, yarın da Filistinlilerin olacaktır."

Rize

Rize'de çeşitli siyasi parti temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, burada yaptığı açıklamada, Filistinlilerin yaşadığı baskı, katliam ve soykırımların her yıl arttığını belirtti.

İsrail'in son dönemdeki saldırılarında on binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran Deniz, "Filistin, Filistinlilerindir. Filistin halkının karşılaştığı bu duruma sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır. Filistin halkını savunmak, hangi inanç ve düşünceden olursa olsun herkesin görevidir. Çünkü Gazze'de insanlık katledilmektedir. Gazze konusu kimsenin politik rüyalarının malzemesi olamaz." diye konuştu.

Protestoya Saadet Partisi Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar ve Zafer Partisi Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman da katıldı.