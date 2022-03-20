Trabzon ve Ordu'da sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

TRABZON (AA) - Trabzon ve Ordu'da belediyeler, sahipsiz hayvanlar için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, sahipsiz hayvanların, soğuk hava ve kar yağışından etkilenmemesi adına yoğun gayret gösterdiği belirtildi.

Ekiplerin bu kapsamda 18 ilçede kurulan istasyonlara mama dağıttığı vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da şu ifadelerine yer verildi:

"Kar yağışının ardından ekiplerimiz hemen 18 ilçemizde bulunan sevimli dostlarımızın yardımına koştu. Sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve mama istasyonlarına mama ikmali gerçekleştirildi. Sadece kar yağdığında değil, kış mevsimi boyunca sevimli dostlarımızın besinsiz kalmaması adına etkin çalışma yürütmekteyiz."

Zorluoğlu, vatandaşlardan da olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü bu günlerde sahipsiz hayvanlar için kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istedi.

Ordu

Ordu'nun Aybastı Belediyesi, kar yağışının etkisini sürdürdüğü 2 bin rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki sahipsiz köpekler için belirli noktalara yiyecek bıraktı.

Araçlarla yaylaya giden ekipler, buradaki çok sayıda köpeği mamayla besledi.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kar yağışından dolayı Perşembe Yaylası ve şehir merkezinde yemeğe erişmekte güçlük çeken sahipsiz hayvanları unutmuyor, vatandaş, esnaf ve belediye iş birliği içerisinde onların düzenli beslenmelerine özen gösteriyoruz. Bize, bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.