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Trabzon ve Ordu'da Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi

Trabzon ve Ordu'da Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi
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Trabzon ve Ordu'da, Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşlerde, katılımcılar ABD ve İsrail'in Filistin'deki baskılarına karşı tepkilerini dile getirdi. Yürüyüşlerde konuşan temsilciler, Filistin'in onuru ve özgürlüğü için dayanışma çağrısında bulundular.

Trabzon ve Ordu'da, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Trabzon'da İskenderpaşa Camisi önünde toplanan Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Kadir Öztürk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planını eleştirdi.

Öztürk, "Siz önce yıktığınız şehirlerin, katlettiğiniz insanların, talan ettiğiniz hayatların hesabını verin. Gazze, bu ümmetin imanıyla, sabrıyla, direnişiyle, Allah'ın inayetiyle ayağa kalkacak. Mazlumun yanında, zalimin karşısında olmanın ne demek olduğunu tarihte gösterdiğimiz gibi bugün de göstereceğiz." dedi.

Kudüs'ün davaları olduğunu vurgulayan Öztürk, "Gazze bizim onurumuzdur. Filistin bizim sınırımızdır. Zalimler kaybedecek, Allah'ın planı galip gelecek. Direnenler kazanacak ve inşallah Filistin özgür olacak." diye konuştu.

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Ordu

Ordu Filistin'e Destek Platformunca "Ordu Kudüs için Ayakta" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Platform öncülüğünde sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Altınordu ilçesindeki Sırrı Paşa Caddesi'nde toplandı.

Süleyman Felek Caddesi güzergahından Ceren Özdemir Meydanı'na yürüyen grup, Filistin'e destek sloganları attı.

TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, grup adına yaptığı açıklamada, yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail'in 7 Ekim sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da arttırdığını söyledi.

İsrail'in 15 ay boyunca Filistin'de insanlık dışı saldırılarda bulunduğunu anlatan Yücedağ, Gazze'de insan haklarının ve savaş hukukunun hiçe sayıldığının altını çizdi.

Yücedağ, ABD ve batı dünyasının yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürdüğüne dikkati çekerek, "ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yönelik yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor, tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen siyonistlere destek veriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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