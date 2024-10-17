Trabzon ve Gürcistan Arasında Sağlık Turizmi İşbirliği Gelişiyor

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığındaki heyet, Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Mihail Sarjveladze ve Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tiflis-Trabzon karşılıklı uçak seferlerinin 23 yıl aradan sonra yeniden başlaması nedeniyle Trabzon protokolünden oluşan heyet Gürcistan'a gitti.

Bakanlar Sarjveladze ve Darchiashvili'yi ziyaret eden heyet, sağlık turizmine yönelik gelişmeler ve iki şehir arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gibi konu başlıklarını ele aldı.

Vali Yıldırım başkanlığındaki heyette, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve diğer ilgililer yer aldı.