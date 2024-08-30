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Trabzon ve Giresun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

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Trabzon ve Giresun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Trabzon ve Giresun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Trabzon'da Kahramanmaraş Caddesi'nde düzenlenen fener alayına katılanlar, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Bandosu eşliğinde 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, daha sonra Atatürk Anıtı'nın önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

Fener alayına, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da katıldı.

Giresun

Giresun'da da fener alayı düzenlendi.

Belediye tarafından Yeniyol mevkisinde organize edilen etkinliğe katılanlar, Türk bayraklarıyla Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı'nı okudu.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Giresun'un bir Cumhuriyet şehri olduğunu belirten Gezmiş, Giresunluların 42 ve 47'nci gönüllü alayların torunları olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Fuat Köse ise 42 ve 47'nci gönüllü alayların yurt savunması için zorlu şartlarda Afyonkarahisar'a gittiğini söyledi.

"Aba zıpkalılar" olarak da bilinen gönüllü alayların tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda vatan toprağının her yerinde kahramanca savaştığının altını çizen Köse, "Atatürk'ün silah arkadaşları aba zıpkalıların hepsini saygıyla anıyorum ve rahmet diliyorum. Nice nice milli bayramlara diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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