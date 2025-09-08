Trabzon ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Artvin ve Rize'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla açılış programı düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Prof. İhsan Koz İlkokulunda devam etti.

Uygun, yaptığı konuşmada, il genelinde 137 bin 602 öğrenci ile 11 bin 366 öğretmenin yeni eğitim öğretim dönemine başladığını belirtti.

Programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk ders zilini ise Vali Aziz Yıldırım çaldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, bu yıl ilk dersin 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' temasıyla işleneceğini aktardı.

Yıldırım, Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan fidanları öğrencilere dağıttı.

Bayburt

Bayburt'ta yeni eğitim ve öğretim döneminde 136 okulda 1059 öğretmen eşliğinde 14 bin 300 öğrenci derse girdi.

Etkinlikler kapsamında Vali Yardımcısı Yunus Coşkun ile İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Yüzbaşı Şehit Agah İlkokulu'nu ziyaret etti.

Coşkun, konuşmasında, eğitimin önemine dikkati çekerek, öğrencilere başarı diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman ise öğrencilerin daha sağlıklı ortamda eğitim alabilmesi için yaz boyunca gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de yeni eğitim ve öğretim dönemi 191 okulda 1521 öğretmen eşliğinde 18 bin 349 öğrenci, ders başı gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ile okul müdürlerinin katılımıyla Dumlupınar İlkokulu'nda etkinlik düzenledi.

Program kapsamında halk oyunları ekipleri gösterisini sergilendi.

Vali Baruş'un ders zilini çalmasının ardından öğrenciler ders başı yaptı.

-Giresun

Giresun'da 405 okulda 62 bin 735 öğrenci ve 6 bin 96 öğretmen için ders zili çaldı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yağtığı paylaşımda, Giresun'da iki okulda 40 yeni dersliğin daha hizmete alındığını bildirdi.

Serdengeçti, merkez 24 derslikli Abacıbükü ile 16 derslikli Çamoluk Mustafa Ayaksız ilkokullarının hizmete alındığını kaydetti.

Ordu

Ordu'da yeni eğitim ve öğretim dönemi 577 okulda 124 bin 295 ders başı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelindeki okulların ve eğitim kadrosunun hazır bir şekilde eğitim öğretim dönemine başladığını belirtti.

Verimli ve huzurlu bir yıl geçireceklerine inandıklarını aktaran Vargeloğlu, "2025-2026 eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diler, öğrenci, öğretmen, velilerimiz ve eğitimin bütün paydaşları için verimli, başarılı bir yıl olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Artvin

Artvin'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Karadeniz Bakır İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Vali Turan Ergün, yeni eğitim öğretim yılının Türkiye ve Artvin'e hayırlı olmasını temenni etti.

İl genelinde 157 okul ve 1648 derslikte 2 bin 216 öğretmen ile 22 bin 404 öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına başlandığını ifade eden Ergün, "Çalan ilk ders ziliyle birlikte öğrencilerimiz yeniden öğretmenlerine, arkadaşlarına ve okullarına kavuştu. Bu kavuşma, yalnızca bir buluşma değil, geleceğe uzanan büyük bir yolculuğun ilk adımıdır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da 3 aylık hasretin sona ermesiyle okullarda çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Tören sonrasında öğrenciler Vali Ergün'ün ders zilini çalmasıyla sınıflarına girdi.

Ergün, beraberindeki protokol mensuplarıyla sınıfları gezerek öğrencilere ders kitaplarını dağıttı.

Rize

Rize'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vakıflar İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer ilgililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Vali Baydaş, 56 bini aşkın öğrencinin okullara başlayacağını belirterek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise bu yılın ilk ders gününde orman yangınlarına dikkat çekmek için "Her çocuğumuz bir fidan ilk dersimiz yeşil vatan" mottosuyla ilk dersin yapılacağını söyledi.

Törende halk oyunları gösterisi sergilendi.

Vali Baydaş, İl Mili Eğitim Müdürü Akmeşe ve Belediye Başkanı Metin sınıfları gezerek, öğrencilere hediyeler verdi.

Rize'de 2025-2026 eğitim öğretim yılında 6 bin 623 okul öncesi, 17 bin 245 ilkokul, 16 bin 253 ortaokul ve 16 bin 59 lise olmak üzere 56 bin 180 öğrencinin eğitim göreceği, 274 okulda 5 bin 315 öğretmenin görev yapacağı öğrenildi.