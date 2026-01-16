Trabzon ve çevre illerde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Bayburt'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı.

Trabzon'daki 631 okulda eğitim gören 138 bin 921 öğrenci karne aldı.

Ortahisar ilçesindeki Ahmet Saka İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun katıldı.

Öğrencilere karne dağıtan Vali Şahin, tatilde kitap okumalarını da tavsiye etti.

Şahin, Trabzon'da göreve başladığı ilk gün öğrencilerin karne heyecanına eşlik etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ordu

Ordu'daki karne töreni ise Altınordu ilçesinde Şehit Okan Melikoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdür Ahmet Erkuvum sınıfları gezerek öğrencilere karne verdi.

Vargeloğlu, 574 okuldaki 123 bin öğrenciye karnelerini vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Giresun

Giresun'da 65 bin 149 öğrenci karne aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Giresun Valiliği görevinden Osmaniye Valiliği görevine atanan Mehmet Fatih Serdengeçti, Şehit İsa Yüksel İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Öğrencilere gelecekte iyi birer meslek sahibi olabileceklerini anlatan Serdengeçti, "Üreteceksiniz, çalışacaksınız, çalışırken de alnınızdan ter damlayacak. O alın teri de sizlerin helal kazancı olacak. Anneleriniz, babalarınız sizleri buna yetiştirmeye çalışıyor. Öğretmenleriniz de bunun için sizlere emek veriyor." dedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz de katıldı.

Rize

Rize'de 55 bin 313 öğrenciye törenle karneleri verildi.

Hüseyin Yardımcı İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Yardımcısı Kurt, karne ve hediye verdiği öğrencilere, tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Artvin

???????Artvin'deki karne töreni ise Gazi Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Vali Turan Ergün, sınıfları gezerek öğrencilere karne ve hediye dağıttı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Uğur Başkonak ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Açışlı Çelik ile öğrenci ve veliler katıldı.

İl genelinde 22 bin 858 öğrenci karne aldı.

Bayburt

Bayburt'ta da 14 bin 100 öğrenciye karneleri verildi.

Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu'ndaki törene, Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ve diğer ilgililer katıldı.

Eldivan, karne ve hediyelerini verdiği öğrencilere, iyi tatiller dileğinde bulundu.