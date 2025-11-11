Trabzon ve çevre illerde 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Ordu, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Bayburt'ta fidanlar toprakla buluşturuldu.

Ordu'da DSİ 75. Şube Müdürlüğü yerleşkesindeki fidan dikim etkinliğine, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ile diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

İl Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, il genelinde 340 bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi.

Vali Erol ve katılımcılar, öğrencilerle fidan dikti.

Artvin

Artvin'de Orman Bölge Müdürlüğünce Seyitler köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, 8 dekarda zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

Vali Turan Ergün, burada yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülkenin yeşil varlığını artırmak, ormanları korumak ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek açısından önem taşıdığını söyledi.

Kentin yüzölçümünün yüzde 58'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirten Ergün, etkinlik kapsamında il genelinde 9 bin 350 fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de Milli Ağaçlandırma Günü'nün yeşili koruma ve geliştirme bilincini güçlendirdiğine dikkati çekerek, iklim değişikliği ve su kaynakları konusunda uyarılarda bulundu.

Konuşmaların ardından fidan dikimi yapıldı.

Rize

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.

Baydaş, kentte 160 bin fidan dikileceğine işaret ederek, "Özellikle bunlardan 15 bini kestane, 16 bini ise ıhlamur olacak. Bunu özellikle vurguluyorum. Yörede ormanlarımızda var olan ve artması gereken ağaçlardan iki ağaç cinsidir." dedi.

Ağaçlandırmaya önem verilmesi gerektiğine dikkati çeken Baydaş, "Biz bu memleketi yeşil bulduk, evlatlarımıza ve torunlarımıza yeşil bırakmalıyız." diye konuştu.

Trabzon Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Kotil'in de konuşma yaptığı programda alana getiren fidanlar katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu.

Trabzon

Trabzon'da, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla il genelinde 553 bin 700 fidan dikildi.

Vali Aziz Yıldırım, Akçaabat ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte, fidanların geleceğe kök salacağına ve kendilerinden sonraki nesillere gölge olacağına inandığını söyledi.

Ağaç dikmenin önemine dikkati çeken Yıldırım, "Ağaç dikmek sadece toprağa değil, gönüllere kök salmaktır. Bir ağacın kökü geçmişe uzanır, gövdesi bugünü taşır, dalları geleceğe gölge verir. Bu yönüyle ağaç zamanın sessiz şahididir." dedi.

İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz'ın da katıldığı programda, 1061 fidan toprakla buluşturuldu.

Giresun

Giresun'daki fidan dikim etkinliği Dereli ilçesinin Yavuzkemal beldesine bağlı 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, bitki çeşitliliğinin zenginliğinin aynı zamanda bereket olduğunu söyledi.

Bu bereketin ve tarıma elverişliliğin refah ile mutluluk da getirdiğini ifade eden Serdengeçti, "Bizi, ecdadımızı Anadolu'ya çeken en önemli nedenlerden biri de bu. Biz Anadolu'yu vatan kılmadık, vatan bulduk. Ecdadımız şehit kanlarıyla, yüksek sorumluluk duygusu ve alın teriyle burayı vatan kıldı." dedi.

Serdengeçti, tabiatı, ormanı korumanın, vatanı korumanın bir tanımlaması olduğunu vurguladı.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan alanda katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

Bayburt

Bayburt'ta, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 97 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Mustafa Eldivan, Aslan Dağı mevkisindeki törende, Bayburt'un bereketli toprakları, tertemiz havası ve güçlü doğasıyla her zaman emeğin ve umudun şehri olduğunu söyledi.

"Yeşil vatan" sevgisiyle hareket ederek kentte birtakım çalışmalar yaptıklarını anlatan Eldivan, şunları kaydetti:

"Orman İşletme Müdürlüğümüzün çalışmalarını destekleyerek ilimizde orman sevgisini, ağaçlandırma kültürünü ve çevre bilincini güçlendirmeye devam ediyoruz. Yine bu anlamlı günde ayrıca ilimizde kırsal kalkınmanın, ekonomik üretkenliğin ve sürdürülebilir tarım vizyonunun güçlü bir göstergesi olacağını düşündüğümüz Bayburt Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından 4 bin aromatik dikensiz kuşburnu fidanı dikimi de gerçekleştireceğiz."

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.