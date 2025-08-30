Trabzon ve çevre illerde Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kutlandı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon'da Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü, Hükümet Konağı önündeki törenle kutlandı.

Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Makamında tebrikleri kabul eden Vali Yıldırım, daha sonra protokol üyeleriyle tören alanına geldi.

Yıldırım, 19 Mayıs 1919'da zor şartlar ve türlü imkansızlıklar içerisinde tutuşturulan bağımsızlık meşalesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferiyle taçlandığını söyledi.

Türk milletinin bu zaferle her türlü zorluğu birlik ve beraberlik ruhuyla, inanç, azim ve kararlılıkla çözdüğünü herkese ispat ettiğini belirten Yıldırım, "30 Ağustos 1922'de yüce milletimiz, hiçbir devletin manda ve himayesini kabul etmeyeceğini, hür yaşama iradesini hiçbir surette terk etmeyeceğini tüm cihana bir kez daha güçlü şekilde ilan etmiştir." dedi.

Törende, TBMM tarafından 1924 yılında İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen Trabzon'a 101 yıl sonra verilen İstiklal Madalyası da sergilendi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, diğer ilgililer ve vatandaşların katıldığı törende, öğrenciler şiir okudu, sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

Ordu

Ordu'daki tören ise Altınordu ilçesindeki Ordu Lisesi önünde gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı 4. Kolordu Komutanlığı İkmal Albay Hakan Oktay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, törene katılanların bayramını kutladı.

Jandarma Personel Üsteğmen Ahmet Arslantürk, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin ölümsüz bir abidesi olan 30 Ağustos zaferiyle milletin aydın, mutlu ve müreffeh geleceğinin garanti altına alındığını kaydetti.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Gül Akçatemiz'in "30 Ağustos" adlı şiiri seslendirdiği törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Program, geçit töreniyle tamamlandı.

Giresun

Giresun'da Hükümet Konağı önünde düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, bu büyük destanla milletin asla istiklal ve hürriyetinden feragat etmeyeceğini, varlığını ilelebet sürdüreceğini dünyaya duyurduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde başta savunma sanayi olmak üzere her alanda çağ atlayan vatanı koruyup daha ileriye taşımanın herkesin en önemli sorumluluğu olduğunun altını çizen Serdengeçti, azimli olanların en sarp dağları aşacağını, iradesiz olanların tümseği bile geçemeyeceğini belirtti.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu programda, okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ve diğer protokol üyelerinin katıldığı program, tören geçişiyle sona erdi.

Rize

Rize'deki kutlamalar ise Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Vali İhsan Selim Baydaş, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Yaşar Çaybaşı ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

Öğrencilerin şiir okuduğu ve halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programa, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bayburt

Bayburt'ta Saray Bahçesi'ndeki törende Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Vekili Topçu Albay İbrahim Polat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

Vali Eldivan'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlamalara, Cumhuriyet Caddesi'ndeki programla devam edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, öğrenciler şiir okudu.

Kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

Artvin

Artvin'de Milli İrade Meydanı'ndaki törende Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Ergün, vatandaşların bayramını kutladı.

Piyade Üsteğmen Cemal Yıldızlı, yaptığı konuşmada, Türk milletinin kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 103. yıl önce varoluş mücadelesi sonunda eşine az rastlanır bir zafer kazandığını belirtti.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu programda şiirler okundu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ve öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de Valilik önündeki törende Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Personel Albay İzzet Tepekaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Kutlamalar, Valilik fuaye alanındaki kabul töreniyle son buldu.