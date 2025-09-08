Trabzon ve çevre illerde 'Boş Sıralar' etkinliğiyle Gazze'deki çocuklar anıldı

Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu, Bayburt, Rize ve Gümüşhane'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla İsrail tarafından öldürülen Gazzeli çocuklar için "Boş Sıralar" etkinliği düzenlendi.

Ortahisar ilçesindeki İskender Paşa Camisi'nin önünde düzenlenen programda boş sıralara Filistin bayrağı serilerek kalem, defter ve silgi konuldu.

Gazze'de öldürülen bazı çocukların fotoğrafları da boş masaların üzerinde yer aldı.

Etkinlikte basın açıklamasını okuyan AK Parti Trabzon Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Safa Can Zafer, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca çocuğun sıraları doldurmasına rağmen Gazze'deki sıraların boş kaldığını söyledi.

Zafer, Gazze'de insanlık suçu işlendiğini vurgulayarak, "Bu sıralara bıraktığımız Filistin alfabesi ve şehit edilen çocukların isimleri, insanlığın vicdanına kazınması gereken utanç tablosunun bizler nezdinde birer sembolüdür. Filistin'de insanlığın gözü önünde sürdürülen açık bir soykırıma şahit oluyoruz ne yazık ki. Henüz 6 yaşında, 355 kurşunla hunharca öldürülen küçük Hind'in, günlerce açlıkla mücadele eden Zeynep'in enkaz altında can veren binlerce masum yavrunun feryadı, hepimizin vicdanını sınayan bir imtihan." diye konuştu.

Artvin

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Çağrı Ozan Yıldız ve Gençlik Kolları üyeleri, Halitpaşa Meydanı'nda bir araya geldi.

Partililer, Gazze'de öldürülen bazı çocukların fotoğraflarını sıranın üzerine bıraktı.

Yıldız, yaptığı açıklamada, Türkiye'de eğitim öğretimin başladığını ve milyonlarca öğrencinin okulları sınıfları doldurduğu bugün Gazze'de manzaranın bambaşka olduğunu söyledi.

Gazze'deki binlerce sıranın boş olduğunu ifade eden Yıldız, "Çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazze'de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı." ifadelerini kullandı.

Giresun

Giresun'da Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan AK Parti Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Resuş Doğukan Toptaş, tarihin kimlerin mazlumun yanında durduğunu, kimlerin zulme sessiz kaldığını bir gün mutlaka yazacağını söyledi.

Toptaş, mazlumun kimliği değil masumiyetinin esas olduğuna dikkati çekerek, "Gazze'nin kaybedecek tek bir dakikası yoktur. Uluslararası toplum, artık vicdanın sesine kulak vermek ve harekete geçmek zorundadır. Bizler, bu boş sıraların sessizliğini işitiyoruz. Yarım kalan hayaller unutulmasın diye susturulmuş her bir çocuğun yerine daha gür bir sesle haykırıyoruz." şeklinde konuştu.

Ordu

AK Parti Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Ebrar Özata, Tahıl Pazarı Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de binlerce okul sırasının bomboş kaldığını, o sıralara oturacak çocukların artık hayatta olmadığını söyledi.

Gazze'de binlerce masum çocuğun sıralarına kavuşamadan öldürüldüğünü dile getiren Özata, şöyle devam etti:

"AK Parti Gençlik Kolları olarak 81 ilimizden sesleniyoruz. Katil İsrail'in bombalarıyla hayatı söndürülen her çocuk, insanlığın vicdanına atılmış ağır bir tokattır. Oyun parklarında koşması gereken çocuklar, bugün morglarda yan yana diziliyor. Defter sayfalarını açması gereken minik eller, kefenlerin içine sığınıyor. Anne kucağında huzurla uyuması gereken bebekler, taş duvarların altında cansız yatıyor. Çok iyi biliyoruz ki çocukların öldürüldüğü, adaletin susturulduğu bir dünyada vicdan sahibi olanların sessiz kalması mümkün değildir. Biz asla susmayacağız, asla unutmayacağız ve unutturmaya da izin vermeyeceğiz."

Bayburt

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları üyeleri, Gazze'de öldürülen çocukları anmak için Şehit Nusret Parkı önünde bir araya geldi.

Boş sıralara Gazze'de öldürülen çocukların fotoğraflarını koyan Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'i protesto etti.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu, Türkiye'de eğitim öğretimin bugün başladığını anımsatarak, "Orada yaşanan zulme sessiz kalmak, kendi değerlerimize sırt çevirmek olur. Biz, AK Parti gençliği olarak her zaman mazlumun yanında, zalimin de karşısında olduk. Bu davayı sahiplenmek, adaletin ve kardeşliğin sesi olmak, bizim en büyük görevimizdir." dedi.

Rize

Rize'de Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda gerçekleştirilen programda AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onuralp Kazmaz, Gazze'de dünyanın duymadığı acıyı duyurmak için Türkiye'nin 81 ilinde meydanlarda olduklarını belirtti.

Asla susmayacaklarını dile getiren Kazmaz, "Asla unutmayacağız ve unutturmaya da izin vermeyeceğiz. Filistin için verdiğimiz mücadeleden rahatsızlık duyanlar, rahatsız olmaya devam etsin. Biz, hakkı haykırmaktan, gerçeği söylemekten ve mazlumun yanında dimdik durmaktan asla geri adım atmayacağız." diye konuştu.

Gazze'de öldürülen çocuklardan bazılarının fotoğrafları masada sergilendi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan AK Parti İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Mehmethan Ülker, mazlumun kimliğinin değil masumiyetinin esas olduğunu söyledi.

Ülker, Gazze'nin kaybedecek tek bir dakikasının olmadığına işaret ederek, "Uluslararası toplum, artık vicdanın sesine kulak vermek ve harekete geçmek zorundadır. Bizler, bu boş sıraların sessizliğini işitiyoruz. Yarım kalan hayaller unutulmasın diye, susturulmuş her bir çocuğun yerine daha gür bir sesle haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.