Trabzon ve çevre illerde AK Parti'den kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması

Güncelleme:
Gümüşhane, Ordu, Bayburt, Trabzon, Giresun ve Rize'de AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıklarınca "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında açıklama yapıldı.

Gümüşhane'de AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Sena Kurt, parti binasında yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 2002 seçim beyannamesinde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı bir dönüşüm başlattığını söyledi.

Gümüşhane'de AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Sena Kurt, parti binasında yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 2002 seçim beyannamesinde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı bir dönüşüm başlattığını söyledi.

Kurt, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun AK Parti döneminde çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Avrupa'nın pek çok ülkesinde koruma kararları için haftalarca beklenirken, Türkiye'de 6284 sayesinde elektronik kelepçe, uzaklaştırma tedbirlerinin yanı sıra barınma, psikososyal destek gibi mekanizmalar derhal devreye sokulabilmektedir."

Ordu

Ordu'daki basın açıklamasını ise AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Şeniz Eyigün yaptı.

Eyigün, parti binasındaki açıklamada, bugünün, kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlıklarını, dayanışmalarını ve sorumluluk anlayışlarını simgeleyen bir gün olduğunu söyledi.

Bu mücadeleyi sadece bir günle sınırlamadıklarına dikkati çeken Eyigün, şöyle devam etti:

"Biz bu davayı kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz ve AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilde eş zamanlı biçimde diyoruz ki kadına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur."

Bayburt

AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkanı Elif Çil de parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Çil, AK Parti iktidarlarında kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak, bu alanda kapsamlı bir dönüşüm başlattıklarını, hukuki altyapıyı güçlendirdiklerini, cezai yaptırımları artırıp koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdıklarını ifade etti.

Çil, kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunmasının devletin kalkınma vizyonunun vazgeçilmez unsuru haline geldiğini vurguladı.

Sahaya inerek sonuç ürettiklerini, KADES, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile kadın konukevlerinin mücadelenin omurgalarından olduğunu belirten Çil, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna başta olmak üzere kadın ve çocuklara yönelik her türlü saldırıyı lanetliyor, dünyanın neresinde olursa olsun kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddete karşı uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. AK Parti Kadın Kolları olarak inancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin asla kabul etmediği kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir mesele olarak değerlendiriyor, açık ve net bir şekilde reddediyoruz."

Trabzon

Trabzon'da ise AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu söyledi.

Bütün bu mücadelenin aynı zamanda bir zihniyet mücadelesi olduğuna dikkati çeken Cihan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın ve erkeğin her alanda birbirini tamamladığı bilinciyle buradan erkeklere de sesleniyoruz. Evinizde, iş yerinizde, sokakta, sosyal medyada, kadına yönelik sözlü, psikolojik, ekonomik, dijital ve fiziksel şiddete karşı ses çıkarın. Susan değil, duran değil, 'dur' diyen olun. Bu mücadelede en büyük pay şüphesiz ki erkeklerindir."

Cihan, AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir mesele olarak değerlendirdiklerini dile getirerek, "AK Parti Kadın Kolları olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha adil, daha güvenli bir hayatı güçlü kadınlarla birlikte inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

Giresun

AK Parti Giresun İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sultan Doğan, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kadın ve erkeğin her alanda birbirini tamamladığı söyledi.

Doğan, kadınların her alanda güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu nedenle bir yandan koruma mekanizmalarını güçlendirirken bir yandan da kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta daha görünür ve güçlü olmasını sağlayacak politikalar üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddeti asla kabul etmediklerini aktaran Doğan, "Kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir mesele olarak değerlendiriyor, açık ve net bir şekilde reddediyoruz." dedi.

Rize

AK Parti Rize İl Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Fatma Bulut, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez insanlık suçu olduğunu söyledi.

Bulut, parti binasında düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddet tamamen son bulana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "25 Kasım vesilesiyle Türkiye'nin dört bir yanından yükselen güçlü bir sesle bir kez daha ilan ediyoruz ve tüm kadınlara 'yalnız değilsiniz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
