Trabzon ve Artvin'de yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi

Trabzon ve Artvin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Trabzon ve Artvin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Trabzon Barosu Başkanı Hakan Orhan, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunan avukatlar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Orhan, adaletin toplumun ortak vicdanı olduğuna dikkati çekerek, yeni adli yılın başarılı geçmesini temenni etti.

Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de katıldı.

Artvin

Artvin'de de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Valilik önünde düzenlenen törende, Artvin Barosu Başkanı Handan Demiral Almalı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Almalı, hukuk devletinin bağımsız bir yargı ve özgür bir savunma makamıyla var olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
