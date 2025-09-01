Trabzon ve Artvin'de Uyum Eğitimi Başladı

Trabzon ve Artvin'de Uyum Eğitimi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon ve Artvin'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimi programı başladı. Velileriyle okula gelen öğrenciler, sınıflarına geçerek eğitim hayatlarına ilk adımlarını attı.

Trabzon ve Artvin'de, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilere yönelik 5 gün sürecek uyum eğitimi başladı.

Trabzon'da Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi için 177 okulda 10 bin 947 öğrenci velileriyle okullara gitti.

Ortahisar ilçesindeki Dumlupınar İlkokulu'nda da öğrenciler tören için bahçede toplandı.

Bazı öğrencilerin ağladığı görülürken, günün anısına veliler çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul Müdürü Hamza Çobanoğlu, uyum eğitimiyle ilgili velileri bilgilendirerek, bugünün öğrenciler için çok önemli ve anlamlı bir gün olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından okul bahçesinde sıraya giren öğrenciler, sınıflarına girmenin heyecanını yaşadı.

Artvin

Artvin'de de okullarda uyum süreci kapsamında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için ilk ders zili çaldı.

Uyum süreci kapsamında velileriyle okullarına gelen öğrenciler, sınıflardaki yerini aldı.

Öğrenciler sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle tanıştı, veliler de okul bahçesinde çocuklarını bekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da uyum eğitimlerinin başladığı Vakıfbank İlkokulu'ndaki öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

Acar, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor! İşte ilk görüntü

Çin'de bir araya geldiler! Erdoğan'dan Putin'e davet var
Afganistan felaketi yaşıyor! Kızılhaç'tan deprem sonrası kritik çağrı

Ülkeyi mezarlığa çeviren deprem sonrası Kızılhaç'tan kritik çağrı
Siyaset unutuldu! CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür

CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
Özgür Özel'den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Balıklar ürküyor

Özgür Özel'den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Terk ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın balayı rotası belli oldu

Nikah sonrası ilk durak belli oldu! İşte Erbil çiftinin balayı adresi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.