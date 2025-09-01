Trabzon ve Artvin'de Uyum Eğitimi Başladı

Trabzon ve Artvin'de, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilere yönelik 5 gün sürecek uyum eğitimi başladı.

Trabzon'da Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi için 177 okulda 10 bin 947 öğrenci velileriyle okullara gitti.

Ortahisar ilçesindeki Dumlupınar İlkokulu'nda da öğrenciler tören için bahçede toplandı.

Bazı öğrencilerin ağladığı görülürken, günün anısına veliler çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul Müdürü Hamza Çobanoğlu, uyum eğitimiyle ilgili velileri bilgilendirerek, bugünün öğrenciler için çok önemli ve anlamlı bir gün olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından okul bahçesinde sıraya giren öğrenciler, sınıflarına girmenin heyecanını yaşadı.

Artvin

Artvin'de de okullarda uyum süreci kapsamında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için ilk ders zili çaldı.

Uyum süreci kapsamında velileriyle okullarına gelen öğrenciler, sınıflardaki yerini aldı.

Öğrenciler sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle tanıştı, veliler de okul bahçesinde çocuklarını bekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da uyum eğitimlerinin başladığı Vakıfbank İlkokulu'ndaki öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

Acar, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere başarı dileğinde bulundu.