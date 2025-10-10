Trabzon ve Artvin Açıklarında Şüpheli İDA'lar Tespit Edildi
MSB kaynaklarından alınan bilgilere göre, Trabzon ve Artvin açıklarında tespit edilen şüpheli cisimler İDA olarak değerlendirildi ve imha edildi. Bölgedeki güvenlik önlemleri için Ukrayna ile görüşmeler yapılmakta.
MSB Kaynakları: (Trabzon ve Artvin Açıklarında Tespit Edilen İDA'lara ilişkin)7 Ekim'de; Trabzon açıklarında su ürünleri araştırma gemisi, Artvin açıklarında ise balıkçı teknesi tarafından İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisimler tespit edildiği, Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca bildirilmiştir. Söz konusu İDA'lar bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir. Bu konuda yeni tedbirlerin ve işbirliğinin geliştirilmesi için Ukrayna ile de görüşmeler yapıyoruz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel