Trabzon Valisi Yıldırım'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Trabzon Valisi Sayın Aziz Yıldırım, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimdir ki bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır." sözlerinin eğitimin önemini açıkça ifade ettiğini belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını aktaran Yıldırım, "Bugün, yarının büyükleri olan çocuklarımız, ders başı yaparak okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacaklar. Bu güzel buluşmanın tüm çocuklarımız, öğretmenlerimiz, eğitim camiamız ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, öğrencilerin, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojiyle buluşturulurken milli ve manevi değerlerle de donatılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Milletimizin varlığının, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasının ilk şartının tarihine, milletine, devletine, bayrağına, vatanına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini asla unutmamalıyız. Bu sebeple ülke olarak, en temel amacımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim almalarıdır. ?Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar ve gençlerimiz, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkmamız için hazırlanan eğitim yuvalarınızda ülkemizin ve milletimizin ufuklarını aydınlatan birer güneş olarak doğacak ve devletimizi daha da ileriye taşımak için çaba sarf edeceksiniz. Bu zor süreçte insanın en değerli varlık, sevginin en hünerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet olduğunu aklınızdan bir an olsun çıkarmayacağınızdan şüphe duymuyor, eğitim hayatınızda ayrı ayrı her birinize üstün başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum."

Anne ve babalara da tavsiyelerde bulunan Yıldırım, "Evlatlarınız bize emanettir. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de kendinizden daha çok önemsediğiniz evlatlarınızın kendilerine ve ülkemize faydalı birer insan olarak yetişmeleri için desteğinizi devam ettirmenizi arzu ediyor, bütün velilerimize yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Değerli öğretmenlerimiz, beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemi kılıçtan üstün tutan bir medeniyetin temsilcileri olarak sizler, dün olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundasınız. Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak adına fedakarca çalışacağınıza güvenimiz tamdır. Şüphe yoktur ki yeni nesil sizlerin elinde şekillenecek, geleceğimizin teminatı gençlerimiz sizlerin eseri olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevini fedakarca ifa ederken şehitlik makamıyla şereflenen ve gazilik unvanıyla onurlanan eğitim camiamızın aziz neferlerini saygı ve şükranla yad ediyor, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten bütün personelimize ve elbette sevgili öğrencilerimize başarılarla dolu ve hayırlı bir yıl olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum."