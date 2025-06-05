Trabzon Valisi Yıldırım'dan Kurban Bayramı Kutlama Mesajı

Trabzon Valisi Yıldırım'dan Kurban Bayramı Kutlama Mesajı
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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı'nda birlik, paylaşma ve yardımlaşma vurgusu yaparak, bayram coşkusunun huzur içinde yaşanması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, milletçe dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı Kurban Bayramı'nı bir kez daha karşılamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

?Kurban Bayramı'nın toplumsal birlikteliğin, paylaşma kültürünün ve merhamet anlayışının en güçlü şekilde tezahür ettiği müstesna günlerden biri olduğuna işaret eden Yıldırım, "Bu özel günlerde dargınlıkların unutulması, kırgınlıkların son bulması, büyüklerimizin ziyaret edilmesi, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi ve çocuklarımızın yüzlerinin güldürülmesi en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ?şunları kaydetti:

"Bu bayramda da yoksulun yanında olmalı, yaşlılarımızı ziyaret etmeli, çocuklarımızın bayram coşkusuna ortak olmalı, kimsesizleri ve yetimleri gözetmeli, akrabalarımızla bağlarımızı kuvvetlendirmeliyiz. Çünkü bizler, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir Peygamberin ümmeti, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir medeniyetin mensuplarıyız."

?Bayramların önemine değinerek, vatandaşları da çeşitli konularda uyaran Yıldırım, "Bu anlamda, hemşehrilerimizin bayram coşkusunu huzur ve güven içinde yaşayabilmeleri için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızdan da kurban kesimi sırasında hijyen kurallarına dikkat etmelerini, trafik kurallarına riayet etmelerini ve bayramın maneviyatına uygun davranmalarını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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