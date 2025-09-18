Trabzon Valisi Yıldırım'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e, "Gazilik" unvanı ve "Mareşal" rütbesinin verilişinin 104. yıl dönümü ile "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla mücadele eden kahramanların minnet ve şükranla anıldığı 19 Eylül Gaziler Günü'nü idrak etmenin gurur ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

Coğrafyanın, Türk Milleti için bir vatan haline getirilmesinde şehit ve gazilerin canları pahasına verdikleri mücadeleye dikkati çeken Yıldırım, "Devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakarlıklar göstererek, şehitlikle birlikte bir insanın dünyada erişebileceği en yüksek iki makamdan birine erişmiş gazilerimiz, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, milli birliğimizin ve beraberliğimizin en kıymetli simgeleridir." ifadelerini kullandı.

Gazileri el üstünde tutmak ve onlara hürmet etmenin, Türk milletinin tarihine ve mazisine bağlılığın bir ifadesi olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu minvalde, aziz vatanımız uğruna canı pahasına mücadele eden gazilerimizi hiçbir zaman unutmayan millet ve devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarıyla, iftihar kaynağımız olan gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yanında olacaktır."

Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit ve ebediyete irtihal etmiş gazileri rahmetle anarak, yaşayan gazilere ise Allah'tan sağlıklı, huzurlu, uzun ömür temennisinde bulundu.