Trabzon Valisi Yıldırım, Atatürk'ü Anma Günü mesajı yayımladı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, büyük asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Büyük lider Atatürk'ün, Türk milletinin bekası için başlatıp, yürütüp ve zaferle sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı ile kazandığı zaferin, tarihin mecrasını değiştirdiğini aktaran Yıldırım, "Milletimizin, tüm cihana örnek, destansı bir mücadeleyle ortaya koyduğu, ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşama iradesi, Cumhuriyetin ilanıyla pekişmiş ve perçinlenmiştir." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün bilgi ve bilinçle özümsenmiş icraatlarıyla, ülkeye aydınlık bir geleceğin kapılarını açtığını kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Atatürk, eşsiz dehası ve ileri görüşlülüğüyle, imkansızlıklar içinde kurulan Cumhuriyeti yüceltmenin ve sonsuza kadar yaşatmanın yolunu da göstermiş bu yolun, çağdaş uygarlık yolu olduğunu, hayatı müddetince bizzat kendisi de tatbik ederek izhar etmiştir. Büyük Atatürk'ün, 'Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar' ifadesinden aldığımız feyz ve ışıkla millet olarak, Cumhuriyetimizin 102. yılını geride bırakırken istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye demokrasinin standartlarını her geçen gün yükseltmeye, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak üzere çizilen 2071 hedefleri doğrultusunda sarsılmaz bir kuvvet, irade ve çalışma azmiyle yürümeye devam ediyoruz."

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik, askeri, siyasi, teknolojik ve kültürel alanlardaki atılımlarıyla her platformda ağırlığını sürekli arttırdığını, güçlü ve dinamik iktisadi yapısıyla da bölgesinde ve dünyada saygın bir ülke konumuna eriştiğini vurguladı.

Türk milletinin, Atatürk'ün evrensel fikirlerini sonsuza kadar şükran ve saygıyla anarak koruyacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onun fikirleri ışığında, uygarlık yarışında aynı gayret ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha şükran, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aziz ruhu şad olsun."