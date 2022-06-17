Trabzon Valisi Ustaoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılını kutladı - Haberler

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Trabzon Valisi Ustaoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılını kutladı

AA - Duygu Avunduk - Güncel
Trabzon Valisi Ustaoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılını kutladı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, yüksek nitelikli personelin çağdaş, modern, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde 7 gün, 24 saat esasıyla görevini başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının önemine dikkati çeken Ustaoğlu, "Komutanlık kurulduğu andan itibaren gemi, silah sistemi, helikopter ve gözetleme sistemlerini modernleştirdi, görev etkinliğini arttırdı. Böylece sahil ve denizlerimizde güven ile huzurun tesisinde önemli bir rol üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerimizde emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, çevre ve deniz kirliliği ile mücadele, stratejik öneme sahip tesislerin korunması ile arama kurtarma görevlerini 40 yıldır başarıyla yerine getirmektedir. Denizlerimizde en büyük güvencemiz olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluşunun 40. yıl dönümünü kutluyorum. Görevlerini başarıyla sürdüren tüm mensuplarını sevgi ve saygılarımla selamlıyor, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

AA / Duygu Avunduk - Güncel

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