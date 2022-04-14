Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan "mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı - Haberler

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Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan "mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı

AA - Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan 'mutluluğa kurşun sıkma' çağrısı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, havaya ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti.

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, havaya ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti.

Ustaoğlu, sosyal medya hesabından, #MutluluğaKurşunSıkma hashtagiyle yaptığı video paylaşımında, "Düğünlerde, bayramlarda, maçlarda, asker uğurlamalarında silahla kutlamalara son. Mutluluğa kurşun sıkma." ifadelerine yer verdi.

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

Trabzon, Asker, Medya, Güncel, Haberler

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