Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan "mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı
AA - Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, havaya ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti.
TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, havaya ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti.
Ustaoğlu, sosyal medya hesabından, #MutluluğaKurşunSıkma hashtagiyle yaptığı video paylaşımında, "Düğünlerde, bayramlarda, maçlarda, asker uğurlamalarında silahla kutlamalara son. Mutluluğa kurşun sıkma." ifadelerine yer verdi.
AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel