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Trabzon Valisi Ustaoğlu, depremzedeler için üretim yapan atölyeyi ziyaret etti

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Trabzon Valisi Ustaoğlu, depremzedeler için üretim yapan atölyeyi ziyaret etti

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Trabzon'dan battaniye, mont, bot, uyku tulumu, eşofman, atkı ve bereden oluşan 10 bin parça ürün bölgeye gönderildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Trabzon'dan battaniye, mont, bot, uyku tulumu, eşofman, atkı ve bereden oluşan 10 bin parça ürün bölgeye gönderildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün atölyesini ziyaret ederek, usta öğreticiler ve kursiyerlerin diktiği kıyafetleri inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, deprem sonrası bir araya gelen gönüllülerin 10 bin kıyafet, battaniye, mont, bot, uyku tulumu, eşofman, atkı, bere ve battaniye diktiğini belirtti.

Fettahoğlu, gönüllü kursiyerlerin yaptıkları üretimle zor günlerin acısını hafifletmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Kardeşleri için el birliği yapan ve emeğini bu uğurda seferber eden tüm kurum, öğretmen ve kursiyerlerimize en kalbi duygularımla teşekkür ederim." dedi.

Ustaoğlu, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda depremzede çocuklarla bir araya geldi.

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Kaynak: AA / Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Kahramanmaraş Ortahisar Trabzon Güncel Haberler

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