Trabzon Valisi Ustaoğlu, bayram ziyaretlerinde bulundu

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ustaoğlu, beraberindeki eşi Şenay Ustaoğlu ile Köşk Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan Ustaoğlu, daha sonra Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlarla da bir araya geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Ustaoğlu, Çarşı Şehit Yunus Çavdar Polis Merkez Amirliği ile Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin de bayramını tebrik etti.

Ustaoğlu, şehit polis memuru Tahsin Bülbül, şehit jandarma er Gökhan Uzun ve 15 Temmuz şehidi Samet Uslu'nun da ailelerine de ziyaret gerçekleştirdi.