Trabzon Valisi Ustaoğlu Anneler Günü'nü kutladı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, annelerin, karşılıksız sevginin en büyük temsilcisi, geleceğin teminatı, milletin maddi varlığının güvencesi, birlik ve bütünlük içinde yaşayabilmenin de en önemli manevi kaynağı olduğunu belirtti.

?Annelerin, ailelerin temelini oluşturduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Anneler, bizi bir arada tutan değerlerin hayat bulmasında ve yaşatılmasında, sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir toplumun tesis edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Birlik ve beraberlik içinde huzurlu toplumlar annelerin eliyle şekillenir. Milli, manevi tüm değerlerimiz onlar ve yetiştirdikleri evlatlarla nesilden nesile aktarılır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Yüklendiğimiz sorumlulukları, görevleri ifa ederken annelerimizin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız.? Ömürlerini ailelerine vakfeden, yüreğinde taşıdığı sınırsız sevgi ve sabırla her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."