Trabzon Valisi Ustaoğlu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Trabzon Valisi Ustaoğlu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon Valisi Ustaoğlu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, 6 Nisan 1920 yılında kurulan AA'nın önemine vurgu yaptı.

Yurdun ve dünyanın dört bir yanında hazırladığı haberlerle AA'nın gündemi belirlediğine işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ile ilgili tüm gelişmeleri hızlı ve güvenilir temel kaynak olarak dünyaya ulaştıran milli haber ajansımız Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

AA / Duygu Avunduk - Güncel

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