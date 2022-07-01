Trabzon Valisi Ustaoğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalık olan Kabotaj Kanunu'nun, denizlerdeki hakimiyetin tasdiki niteliğinde olduğunu belirtti.

Yasanın 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmesiyle yabancı devletlerin ülkenin deniz ticaretindeki hakimiyetinin son bulduğunu aktaran Ustaoğlu, "Kabotaj Kanunu denizciliğimizin daha da gelişip büyümesinde önemli rol oynamış, ülkemizin gelişme sürecinde önemli bir kazanım olarak tarihe geçmiştir." ifadesini kullandı.

Ustaoğlu, Türkiye'nin, deniz gücünü geliştirerek sanayileşmiş ülkelerle başa baş mücadele ettiğini ve dünyada saygın bir konuma eriştiğini kaydederek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ülkemizin denizlerde sahip olduğu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız ve Karadeniz'le kıyısı olan ilimizde deniz ticaretinin daha da gelişmesi en büyük dileğimizdir. Denizlerimizin korunması ve bizden sonraki kuşaklara çevre kirliliği açısından bozulmamış şekilde aktarılmasının hepimizin ortak görevi ve sorumluluğu olduğu da unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle hayatını denizlerde kaybeden deniz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, denizcilik sektörünün gelişmesinde emeği geçenler ile tüm denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yılını kutluyorum."