Trabzon Valisi 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' Kampanyasını Tekrarladı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kurban Bayramı'ndaki kutlamalarda havaya ateş açılmaması için daha önceden başlattıkları 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyasına dikkati çekti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kurban Bayramı'ndaki kutlamalarda havaya ateş açılmaması için daha önceden başlattıkları "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına dikkati çekti.

Ustaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm güzelliklerin bir arada yaşandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı, dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, yüreklerin bütünleştiği, sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yaşandığı, dostlukların tazelendiği bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Sevgi, kardeşlik ve dayanışma duyguları içinde idrak edilecek Kurban Bayramı'nın, milletin yüreğine huzur vereceğine, toplumsal bütünlüğü pekiştireceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bayramımızı da mutlu ve huzurlu geçirmek için daha önceden başlattığımız 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyasını aynen tekrarlıyorum. Sizlerden isteğimiz yaklaşan Kurban Bayramı sevincimizi hüzne dönüştürmeyelim. Sevincimizi, mutluluğumuzu, coşkumuzu birbirimize sarılarak yaşayalım."

Ustaoğlu, bayramın tüm İslam aleminin birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştirmesini Allah'tan dileyerek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Öte yandan Valiliğin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, "Düğünlerde, bayramlarda, maçlarda, asker uğurlamalarında silahla kutlamaya son." ifadesine yer verildi.