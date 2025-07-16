Trabzon Valisi, LGS Türkiye Birincilerini Ağırladı

Trabzon Valisi, LGS Türkiye Birincilerini Ağırladı
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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Liselere Geçiş Sistemi'nde tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencileri makamında tebrik etti ve bu başarıda emeği geçen öğretmenler ve ailelere teşekkür etti.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) tam puan alarak Türkiye birinciliği elde eden öğrencileri makamında ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, öğrencileri gösterdikleri gayret ve başarıdan dolayı tebrik etti.

Öğrencilerin başarısında emeği geçen öğretmen ve ailelerine de teşekkür eden Yıldırım, "Geleceğimizin teminatı olan siz değerli evlatlarımızın bu büyük başarısı bizleri son derece gururlandırdı. Başarınız hem ailenizin hem öğretmenlerinizin hem de şehrimizin ortak emeğidir." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da kentin eğitimdeki başarısını artırarak sürdürdüğünü vurguladı.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri yer aldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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