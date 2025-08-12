Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Ziyaret Etti

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin anne ve babası ile görüşerek başsağlığı diledi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin anne ve babası ile görüştü.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile babası Andrea Minguzzi'nin, Yıldırım'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Vali Aziz Yıldırım'ın, Minguzzi çifti ile bir süre sohbet ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
