Üye Girişi
Haberler

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Yıldırım, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu bildirgeye ilk imza atan devletlerden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Gazze'de yaşanan saldırıların temel insan hakkı ihlaline mani olmadığına dikkat çekti.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Vali Yıldırım, mesajında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilmesiyle her yıl 10 Aralık'ın, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Bildirgenin uluslararası toplum nezdinde halen temel hak ve özgürlükler alanındaki en önemli referans belgesi olma özelliğini koruduğunu belirten Yıldırım, "Binlerce yıldır farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp kardeşlik duygularıyla dünya barışına önemli katkılar sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, tüm insanların dil, din, ırk ve cinsiyet gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan söz konusu bildirgeye ilk imza atan devletlerden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birçok ülke tarafından kabul edilmesine rağmen, Gazze'de yaşanan saldırıların temel insan hakkı ihlaline mani olmaktan uzak kaldığına dikkati çekti.

İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce sivili öldürdüğünü vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu insan hakkı ihlalleri, İnsan Hakları Günü ve benzeri kutlamaların, söylenen süslü sözlerin samimiyetini ne yazık ki sorgulamamıza neden olmaktadır. Buna karşılık tarih boyunca 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu kendine ilke edinen devletimiz, demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmiştir. Ülke olarak tarihimiz insan hak ve hukukunun korunduğuna yönelik örneklerle doludur. Yüce milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı ilke edinmiş necip bir millettir."

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Valiliği Aziz Yıldırım İnsan Hakları Diplomasi Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title