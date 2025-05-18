Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 106. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı günün aynı zamanda cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve Türk milletinin kaderini kendi ellerine aldığı tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Yıldırım, Atatürk'ün bu önemli günü gençliğe armağan etmesinin gençlere duyduğu güvenin en güçlü ifadesi olduğunu ifade etti.

Yıldırım, Atatürk'ün yarınları gençlere emanet ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti

"?Aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu mukaddes vatanın geleceği, istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi. Hiç kuşkusuz ki geleceğimizin teminatı olan sizler, içinizde taşıdığınız sevgi ve heyecanla ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak en önemli hazinelerimizsiniz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışmalı, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmaya gayret etmelisiniz. Bu aziz vatanın bizlere ecdadımızdan emanet olduğunun bilinci içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum.