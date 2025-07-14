Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, Türk milletinin hürriyeti söz konusu olduğunda tüm varlığıyla iradesine sahip çıkan büyük bir millet olduğunu belirtti.

15 Temmuz 2016'nın Türk milletinin tarihi dönüm noktalarından biri olduğuna işaret eden Yıldırım, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"O gece, milli iradeye kasteden, içeriden görünen ama düşmanla işbirliği yaptığı çok açık bir ihanet çetesi olan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ-PDY) tarafından kullanılan tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece imanıyla, inancıyla, bayrağıyla, yüreğiyle dikilen necip bir milletin tarihe altın harflerle yazdığı büyük bir destandır."

15 Temmuz'daki direnişin bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okuma olduğunun altını çizen Yıldırım, "Bu meydan okumayı sadece bir kesim değil milletimizin tamamı yapmıştır. O gece Türkiye'nin tüm farklılıklarını, tüm renklerini, tüm meşreplerini geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde yeniden dirilişinin gecesidir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Trabzonluların darbe girişimi sonrası meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıktığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Bugün tüm prangalarından kurtulmuş bir millet olarak ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmanın mücadelesini vereceğiz. Millet olarak 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşadığımız ihaneti unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız."