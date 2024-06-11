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Trabzon Valisi Asayiş Olayları Hakkında Bilgilendirme Yaptı

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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, geçen ay meydana gelen olaylar ve yakalanan kişiler hakkında bilgi verildi. Ayrıca uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları da ele alındı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yıldırım, Valilik binasındaki toplantıda, kentte geçen ay 1975 olay meydana geldiğini, bu olaylarda 1680 kişinin yakalandığını belirtti.

Asayiş ekiplerinin uygulamalarında 61 bin 3 kişinin, ayrıca 167 bin aracın kontrolünün yapıldığını anlatan Yıldırım, nisanda 310 kişinin, mayısta ise 342 kişinin yakalandığını vurguladı.

Ekiplerin 25 ruhsatsız tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 345 fişek, 9 kesici ve delici alet, 8 ruhsatsız av tüfeği yakaladığına işaret eden Yıldırım, mayısta 127 dolandırıcılık olayı meydana geldiğini, 79 zanlının adalete teslim edildiğini aktardı.

Yıldırım, uyuşturucuyla mücadeleyi hassasiyetle sürdürdüklerinin altını çizerek, "Trabzon'umuzun bu konuda ulaşılamaz ve yasak koyduğumuz bir bölge olmasını hedefliyoruz. İlimizde 2024 yılı mayıs ayında 107 olay meydana geldi, 129 şahıs yakalandı ve 18 kişi tutuklandı. 1 kilo 600 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 201 sentetik ecza, 8 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi ve bin 300 kenevir kökü yakalanmıştır." dedi.

Kaçakçılıkla mücadelede 32 operasyonda 34 kişinin yakalandığını belirten Yıldırım, operasyonlarda 2 bin 570 paket sigara, 690 bin 400 makaron, 70 kilogram tütün, 103 elektronik sigara, 173 paket elektronik sigara tütünü, 27 tabanca, 32 şarjör, 36 tabanca fişeği ve 13 tüp ilaç ele geçirildiğini kaydetti.

Yıldırım, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında ise 43 olayda 7 organizatörün gözaltına alındığını, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade ederek, yakalanan 60 düzensiz göçmenden 22'sinin sınır dışı edildiğini, 38'inin ise işlemlerinin devam ettiğinin altını çizdi.

Terör örgütü propagandası yapmaktan 2 şüphelinin gözaltına alındığını da dile getiren Yıldırım, gerekli adli işlemlere başlandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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