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Trabzon Valiliği, kedi ve köpeğe şiddet iddialarına açıklama yaptı

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Trabzon Valiliği, Of ilçesinde kedi ve köpeğin şiddete maruz kaldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şüphelilere para cezası uygulandığı ve yaralı köpeğin tedavi edilerek koruma altına alındığı belirtildi.

Trabzon Valiliği, Of ilçesinde kedi ve köpeğin şiddete maruz kaldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, 19 Mayıs'ta Of ilçesine bağlı Yenimahalle'de, "açık otopark içerisinde araç çarpması sonucu sahipsiz köpeğin yaralanması" olayını gerçekleştiren şüpheliye 7 bin 216 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Yaralı sokak köpeğinin tedavi edilerek koruma altına alındığı ifade edilen açıklamada, ilçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'nde ise dün, işkence yaparak bir kedinin ölümüne neden olduğu tespit edilen H.K'nin gözaltına alındığı, şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Valiliği kedi Hayvan Hakları Politika Güncel Haberler

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