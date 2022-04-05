Trabzon Üniversitesine sürekli işçi alınacak

TRABZON (AA) - Trabzon Üniversitesinde sürekli işçi istihdam edilecek.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 2'si engelli, biri de eski hükümlü ya da terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak üzere 3 temizlik görevlisi alınacak.

Müracaatların, 8 Nisan'a kadar Trabzon İş Kurumu Müdürlüğüne yapılması gerekiyor.

Kura çekimi ise 14 Nisan'da saat 09.00'da Trabzon Üniversitesinin Söğütlü Yerleşkesindeki Mahmut Goloğlu Amfisinde gerçekleştirilecek.