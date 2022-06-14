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Trabzon Üniversitesine 30 akademisyen alınacak

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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Trabzon Üniversitesine 30 akademisyen alınacak

Trabzon Üniversitesine 30 akademisyen alınacak.

Trabzon Üniversitesine 30 akademisyen alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Hukuk, İlahiyat ve Fatih Eğitim fakültelerinden birer profesör görevlendirilecek.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine 2, İlahiyat, Fatih Eğitim ve Spor Bilimleri fakülteleri ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokuluna birer doçent atanacak.

Devlet Konservatuvarına 3, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, Fatih Eğitim ve İletişim fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu ve Tonya Meslek Yüksekokuluna 2'şer, İlahiyat Fakültesi, Çarşıbaşı ile Turizm ve Otelcilik meslek yüksekokullarına da birer doktor öğretim görevlisi alınacak.

Ayrıca, Devlet Konservatuvarına 2, Çarşıbaşı ve Şalpazarı meslek yüksekokullarına birer öğretim görevlisi atanacak.

Başvurular, Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına 27 Haziran'a kadar yapılabilecek.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Vakfıkebir Trabzon Fatih Güncel Haberler

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