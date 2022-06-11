Trabzon Üniversitesine 25 sözleşmeli personel alınacak - Haberler

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Trabzon Üniversitesine 25 sözleşmeli personel alınacak

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
Trabzon Üniversitesine 25 sözleşmeli personel alınacak

Trabzon Üniversitesine 25 sözleşmeli personel alınacağı bildirildi.

Trabzon Üniversitesine 25 sözleşmeli personel alınacağı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversiteye 8 koruma ve güvenlik görevlisi, 7 temizlik çalışanı, 6 büro elemanı, 2 tekniker, birer de diyetisyen ile ısıtma işinde çalışacak destek personeli alınacak.

Belirtilen unvanlarda, yazılı veya sözlü mülakat yapılmaksızın, Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu sınavı (P94), Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (P93), Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (P3) ile puan türü esas alınarak sıralamayla alım yapılacak.

4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvurular, 24 Haziran'a kadar Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına yapılabilecek.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

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