Üye Girişi
Haberler

Trabzon Üniversitesinde Bağımlılıkla Mücadelede Kurumlararası İşbirliği Paneli

Güncelleme:

Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen panelde bağımlılıkla mücadele konuşuldu. Panelde, arz ve taleple mücadele, danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon, iletişim ve koordinasyonun önemi gibi konular ele alındı.

Trabzon Üniversitesinde Bağımlılıkla Mücadelede Kurumlararası İşbirliği Paneli organize edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon Üniversitesi Fatih Yerleşkesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde düzenlenen panele, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Adli Tıp Grup Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Çetin Ketenci ve protokol üyeleri katıldı.

Panelde konuşan Vali Yardımcısı Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin toplumların en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Modern dünyanın en önemli sorunlarından biri olarak bağımlılık bir beka meselesi. Ulusal düzeyde bağımlılıkla mücadele planlarımız var. Bunları il ve ilçeler düzeyinde de takip ediyoruz. Kurumlarımızın ve özellikle Sağlık Müdürlüğümüz personelinin çok ciddi çalışmaları var. Bu konu çok boyutlu bir konudur. Tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ile yürütmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Rektör Aşıkkutlu, bağımlılığın toplumun tamamına yayılabilen bir tehdit olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Adli uzmanların kısaca 'SAMBA' terimi ile ifade ettikleri sigara-alkol-madde bağımlılıkları bu tehditlerin sadece bir sektörünü ifade ederken, kontrolümüz dışında edindiğimiz her zararlı alışkanlık veya yararsız davranışı da bağımlılık olarak ifade edebiliriz. Bununla birlikte kriminal anlamda bağımlılık denilince ilk akla gelen uyuşturucu ve narkotik maddeler son alıcı ya da kullanıcıya endirekt yollardan ulaşsa da dahili ve harici zehir ve tacirlerinin nihai hedefi Türk gençliğidir. Ülkemizin bekası ve geleceğidir."

Panelde, "Arz ve Taleple Mücadele", "Mücadelede Danışmanlık, Tedavi, Rehabilitasyon" ve "Mücadelede İletişim ve Koordinasyonun Önemi" şeklinde başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İsmail Yaşar kimdir? İYİ Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı İsmail Yaşar kimdir? Ayşe Gülnur kimdir? İYİ Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Ayşe Gülnur Şakir kimdir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 6 Mart EXXEN spor canlı izle! E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 6 Mart Çarşamba? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! GS Warriors Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 6-7 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 6 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title