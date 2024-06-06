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Trabzon Üniversite Öğrencileri Kedi Kulübelerini Belediyeye Teslim Etti

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Trabzon'da üniversite öğrencileri, 'Kimse Evsiz Kalmasın Projesi' kapsamında yaptıkları kedi kulübelerini Ortahisar Belediyesine teslim etti. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, öğrencilere teşekkür ederek sokak hayvanlarına sahip çıkma çağrısında bulundu.

Trabzon'da üniversite öğrencileri "Kimse Evsiz Kalmasın Projesi" kapsamında yaptıkları kedi kulübelerini Ortahisar Belediyesine teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Bölümü öğrencisi Osman Candan ile İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi Aybars Arık, kendi imkanlarıyla 3 kedi kulübesi yaptı.

Öğrenciler, makamında ziyaret ettikleri Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya şehrin uygun yerlerinde kullanılması için kulübeleri teslim etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaya, üniversite öğrencilerinin proje kapsamında ahşaptan kedi evi yaptığını belirtti.

Kaya, hayvan dostu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sokaktaki canlara sahip çıkmak için bir kampanya da başlatmıştık. Yakın geçmişte bir çağrı yaptık. Sütlaç ismini verdiğimiz sokak kedisini de sahiplendik. Trabzon'daki bütün hemşehrilerimize sokak hayvanlarını sahiplenme konusunda çağrıda bulunduk. Sizin de bu kedi evi hibeniz bizim için çok kıymetli, emeğinize sağlık. Tam bizim bu çağrımıza uygun bir bağış oldu. Teşekkür ediyoruz, emeklerinize sağlık."

Kaynak: AA / Güncel

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