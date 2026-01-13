Trabzon'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Köprübaşı ilçesindeki tüm okullarda, Şalpazarı, Maçka, Düzköy, Arsin, Araklı, Dernekpazarı ve Tonya ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Beşikdüzü, Çarşıbaşı ve Yomra ilçesinin de yüksek kesimlerindeki mahallelerde taşımalı eğitim yapılamayacak.