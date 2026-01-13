Haberler

Trabzon'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Güncelleme:
Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kar etkisinin yoğun olduğu ilçelerde, taşımalı eğitim uygulanan okullarda dersler iptal edildi.

Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Köprübaşı ilçesindeki tüm okullarda, Şalpazarı, Maçka, Düzköy, Arsin, Araklı, Dernekpazarı ve Tonya ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Beşikdüzü, Çarşıbaşı ve Yomra ilçesinin de yüksek kesimlerindeki mahallelerde taşımalı eğitim yapılamayacak.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
