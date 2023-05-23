Trabzon'un sağlık turizmi potansiyeli Azerbaycan'da tanıtıldı

Trabzon'un sağlık turizmine yönelik potansiyelinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de tanıtıldı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da turizm ve özellikle sağlık turizmi olanaklarının tanıtımını yapmak, Azerbaycan'daki potansiyelin Trabzon'a yönlendirilmesini sağlamak için TTSO öncülüğünde, THY iş birliğiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ziyaret gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakü'de öncelikle bir tanıtım ve bilgilendirme organizasyonu düzenlendiği ifade edilen açıklamada, Türk Hava Yolları Azerbaycan Müdürü Hamid Eldeleklioğlu ve THY tarafından davet edilen seyahat acentelerine Trabzon'un turizm potansiyeli ve sağlık kuruluşları hakkında bilgiler aktarıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Trabzon heyetinin, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı'yı da ziyaret ettiği aktarılarak, Bakü'de turizm ve sağlık turizminin işleyişi ve sektör için dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi alındığı kaydedildi.

Azerbaycan'da bulunan iş adamları ile Trabzon'daki iş adamları arasında bağların artırılması, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren kuruluşların Trabzon'a yönlendirilmesi için yapılacak çalışmalarda önderlik edecek 7 bine yakın üyesi bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Sahibkarlar Teşkilatları Milli Konfederasyonunun (ASK) ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, TTSO ile ASK arasında işbirliği protokolü imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk firmalarla da işbirliği kanalının oluşturulması için MÜSİAD Azerbaycan'ın ziyaret edildiği kaydedilerek, "Bu ziyarette, turizm ve sağlık turizmi için Azerbaycan pazarı hakkında bilgiler alındı ve Bakü ile Trabzon arasında ticaret ve sanayi alanında geliştirilmesi gereken konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu." denildi.

"İlimiz için sağlık turizmi gibi alternatifler çok önemlidir"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Azerbaycan'a verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Azerbaycan'ın hem Türkiye hem de Trabzon için çok önemli pazarlardan biri olduğuna işaret eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Turizmin yaz aylarında çok aktif olduğu fakat diğer dönemlerde yoğunluğun azaldığı ilimiz için sağlık turizmi gibi alternatifler çok önemlidir. Azerbaycan'da bulunan potansiyelin şehrimize yönlendirilmesi için Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, bu gibi ziyaretlerin yanı sıra şehrimizde alım heyetleri, workshoplar ve ikili iş görüşmesi etkinlikleri düzenleyecektir."