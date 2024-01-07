Üye Girişi
Haberler

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'nde bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Bahçecik Mahallesi Hoş Sokak'taki trafoda, küçük çaplı patlamalar sonrası yangın çıktı.

Trafodan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının ardından bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ortahisar İtfaiye Trabzon İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title