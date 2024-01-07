Trabzon'un Ortahisar ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'nde bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Bahçecik Mahallesi Hoş Sokak'taki trafoda, küçük çaplı patlamalar sonrası yangın çıktı.
Trafodan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının ardından bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.