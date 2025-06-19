Trabzon'un Of İlçesinde Rehber Öğretmenler Toplantısı Düzenlendi

Trabzon'un Of İlçesinde Rehber Öğretmenler Toplantısı Düzenlendi
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Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya çevre ilçelerden rehber öğretmenler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlere teşekkür etti ve rehberlik hizmetleri değerlendirildi.

Trabzon'un Of ilçesinde, Bölge Rehber Öğretmenler Toplantısı gerçekleştirildi.

Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde Ali Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda organize edilen toplantıda, Araklı, Sürmene, Köprübaşı, Dernekpazarı, Çaykara, Hayrat ve Of ilçelerinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, özverili çalışmaları dolayısıyla psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere teşekkür etti.

Merkez Müdürü Vahdettin Özdağcı başkanlığındaki toplantıda, eğitim yılı boyunca yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale alanında yapılan çalışmalar ile rehberlik ihtiyaçları belirleme anketinin sonuçları değerlendirildi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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