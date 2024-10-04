Trabzon'un Of İlçesinde Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi programı, Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Programda 'Peygamberimizin Hayatı' konulu bilgi yarışmasında 6-A sınıfı birinci oldu.
Trabzon'un Of ilçesinde Mevlid-i Nebi programı organize edildi.
Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programa, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci ve öğrenciler katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.
Program kapsamında gerçekleştirilen "Peygamberimizin Hayatı" konulu bilgi yarışmasını ise 6-A sınıfı kazandı.
Etkinlik, protokol üyelerinin öğrencilere ödül vermesi ile tamamlandı.