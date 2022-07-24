Trabzon'un kestane ormanlarında gal arısıyla biyolojik mücadele sürüyor

Kestane ağaçlarına zarar veren Dryocosmus Kuriphilus (kestane gal arısı) zararlısının bertaraf edilmesi için Trabzon'da laboratuvarda üretilen yararlı böcekler ormanlara bırakılıyor.

Yörede yayılım gösteren kestane gal arısıyla biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında yaklaşık 2 yıl önce Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadele Laboratuvarı kuruldu.

Kuruluşundan itibaren rhizophagus türü böceklerin yetiştirildiği laboratuvarda, bu yıl torymus sinensis türü de üretilmeye başlandı. Laboratuvarda her iki türde bugüne kadar 120 bin böcek üretildi.

Trabzon'daki ormanlarda ilk kez geçen yıl görünen gal arısı, kestane ağaçlarında zarara yol açtı. Laboratuvarda üretilen bin adet torymus sinensis böceğin Trabzon'daki kestane ağaçlarına bırakılmasına devam ediliyor.

Biyolojik yöntemle, gal arısının kestane ağaçlarına zarar vermesinin önlenmesi amaçlanıyor.

Biyolojik mücadele kapsamda Araklı ilçesinin Ayvadere mevkisinde bulunan kestane ağaçlarına da torymus sinensisler bırakıldı.

"Zararlıların ormanlardaki bal oranını da düşürdüğünü tahmin ediyoruz"

Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, AA muhabirine, özellikle son yıllarda Türkiye'de görülen Çin menşeili gal arısının kestane ağaçlarına zarar verdiğini söyledi.

Gal arısının ilk defa 2014 yılında Yalova'da görüldüğüne işaret eden Yılmaz, kısa sürede de hemen hemen tüm ülke sathındaki doğal kestane ormanlarına sirayet ettiğini belirtti.

Yılmaz, ormanlarda zarara neden olan türlerle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Ülkemizde doğal yayılış türlerinden olan kestane ağaçlarımızda daha önce dal kanseriyle mücadelemiz olmuştu. Şimdi de gal arısıyla mücadele edebilmek ve kestane ağaçlarının korunması için torymus sinensis adlı yararlı böceği laboratuvarımızda bu yıl ilk defa yetiştirmeye başladık." dedi.

Laboratuvarda bu yıl bin yararlı böcek yetiştirdiklerini ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Hava durumuna bağlı olarak çıkan böceklerimizi gallerin olduğu sahalardaki kestane ormanlarımıza bırakarak, oradaki mücadeleyi başlatıyoruz. Bölgemizde ilk olarak Araklı ve Maçka'daki ormanlarımızda tespitler yaptık ama zararlılar hemen hemen her tarafa hızlı bir şekilde yayılmış durumda çünkü çok çabuk yayılabilen bir tür. Gal arısı mayıs ayında yayılmaya başlayıp, yaklaşık 150 yumurta bırakabiliyor. Hava şartlarına bağlı olarak yumurtasını bırakmayı üç ay içerisinde tamamlayabiliyor."

Yılmaz, ormanlarda belli aralıklarla tarama yaptıklarının altını çizerek, "Zararlı böcekler ağaçlara zarar veriyor. Zararlı böceklerin kestanenin tomurcuklarına ve yapraklarına bıraktığı yumurtaların büyümesi sonucunda tepki olarak galler oluşuyor. Bu da ağacın yüzde 80'e kadar meyve verimini düşürüyor." diye konuştu.

Bölgede arıcıların kestane balı üretimi yaptıklarına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Zararlıların ormanlardaki bal oranını da düşürdüğünü tahmin ediyoruz. Sonbaharda Yalova bölgesinde oluşan galleri laboratuvarımıza getirerek, bin tane ürettik. İlkbaharda da buradaki böceklerin çıkışını takip ederek, başlangıç olarak bin tane yararlı böceğimizin yetişmesini gerçekleştirdik. Zararlılarla mücadelemiz devam edecek."