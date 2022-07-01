Trabzon'un Fethi 26 Ekim değil 15 Ağustos'ta kutlanacak

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu

"Trabzon'un fethinin tarihi tartışma konusu bir süreden beri kamuoyunun gündemdeydi"

"Trabzon'umuzun fetih kutlamalarını artık 15 Ağustosta yapacağız"

TRABZON - Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilişi, 26 Ekim 1461 değil, 15 Ağustos 1461 olduğu belirlendi. Daha önce 26 Ekim'de yapılan kutlamaların bu yıl 15 Ağustos'ta yapılacağı kaydedildi.

Beraberinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TTK(Türk Tarih Kurumu) Üyesi Prof.Dr. Hikmet Öksüz,'ün katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un fethinin bundan sonra 15 Ağustos'ta kutlanacağını belirtti.

Vali Ustaoğlu, kamuoyunda bir süreden beri tartışılan fetih kutlamalarıyla ilgili Türk Tarih Kurumu Başkanlığına yazı gönderdiklerini, gelen cevabı yazıda da Trabzon'un fethinin 15 Ağustos olarak belirlendiğini belirterek, "Kamu oyunda bir süredir Trabzon'un fethinin tarihi tartışma konusu olarak gündemdeydi. Geriye dönük baktığımızda zaman zaman kamu oyuna intikal eden fetih tarihinin başka bir tarih olduğu hususuyla alakalı kamu oyunda tartışılan, konuşulan bu husus Trabzon Valiliği tarafından Şubat ayı içerisinde bu işin danışılacak ve bilgi alınacak en önemli merkezi olan Türk Tarih Kurumu Başkanlığına yazılı soru olarak sormamızla nihayet buldu. Bir süre önce Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından düzenlenen tarih sempozyumunda arkadaşlarımızın dillendirdiği Trabzon'un fetih tarihinin 26 Ekim değil 15 Ağustos olması gerektiği hususu tarih sempozyumunda da konuşulmuştu. Bu kamuoyunda gündeme gelmişti. Biz bu işin resmiyet kazanması açısından geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde Türk Tarih Kurumu Başkanlığına yazmış olduğumuz yazıyla kamuoyunda tartışılan bu tarihi ile ilgili kendilerine yazımızı yazdık ve bize 10 -06 2022 tarihli yazısıyla Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Başkanlığına bağlı Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü tarafından bize bir yazı ile bu tarihin 15 Ağustos 1461 Trabzon'un fetih tarihi olduğu hususunun genel kanaatin bu olduğu noktasında cevabı yazıyla bize bildirdiler. Biz de bu konuyu Trabzon kamuoyuyla paylaşmak istedik. İnşallah bundan sonraki süreçte bu yıl da dahil Trabzon'umuzun artık fetih kutlamalarını 15 Ağustos olarak yapacağız" diye konuştu.